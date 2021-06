light novel – SWORD ART ONLINE – di Reki Kawahara

3.5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Sword Art Online

Autore: Reki Kawahara

Illustrazioni: abec

Genere: fantascienza (isekai), avventura, azione

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2009 – in corso

Paese: Giappone

Casa editrice: ASCII Media Works

Volumi: 25 (in corso)

Titolo in Italia: Sword Art Online

diviso in più saghe, con sottotitoli diversi

Anno di pubblicazione in Italia: 2014 – in corso

Casa editrice: JPop

Traduzione: Sandro Cecchi

Prezzo di copertina: volumi di carta (con sovracopertina) a 12,00 euro, versione Kindle (digitale per lettori di ebook) a 4,19 euro

Volumi: 15 (in corso)

TRAMA

Kirito, non importa come si chiamasse nel mondo reale, ormai era quella virtuale la realtà in cui avrebbe dovuto convivere, tutti loro avrebbero dovuto farci i conti. Se volevano tornare a casa, avrebbero dovuto salire quel castello piano per piano…

Opera capostipite della saga!

OPERE RELATIVE

Light novel

– Sword Art Online Progressive

– Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online

– Sword Art Online Alternative: Clover’s Regret

Anime

1- Sword Art Online – serie tv – opera d’animazione capostipite

2- Sword Art Online II – serie tv

3- Sword Art Online: Alicization – serie tv

4- Sword Art Online: Alicization – War of Underworld – serie tv

5- Sword Art Online: Alicization War of Underworld Part 2 – serie tv

– Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online – serie tv – spinoff

– Sword Art Online: Extra Edition – oav

– Sword Art Online: Fatal Bullet: The third episode – oav

– Sword Art Online: Ordinal Scale – film d’animazione

Manga

– Sword Art Online Aincrad

– Sword Art Online Fairy Dance

– Sword Art Online Calibur

– Sword Art Online: Girls Ops

– Sword Art Online Progressive

– Sword Art Online Phantom Bullet

– Sword Art Online Mother’s Rosario

– Sword Art Online: Alicization

– Sword Art Online Hollow Realization

– Sword Art Online – Ordinal Scale

– Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online

