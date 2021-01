light novel – SWORD ART ONLINE ALTERNATIVE: CLOVER’S REGRET – di Soichiro Watase

Vota! [Totale: 1 Media: 4 ] Devi fare il login per votare

SCHEDA

Titolo originale: Sword Art Online Alternative: Clover’s Regret – (ソードアート・オンライン オルタナティブ クローバーズ・リグレット)

Titolo internazionale: Sword Art Online Alternative: Clover’s Regret

Autore: Sōichirō Watase (su storia originale di Reki Kawahara)

Illustrazioni: Ginta

Genere: light novel – azione, fantascienza, fantasy, avventura

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2016

Paese: Giappone

Casa editrice: ASCII Media Works

Volumi: 3 (in corso)

Spinoff di “Sword Art Online”.

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in lingua inglese dal gruppo “Dreadful Decoding“.

TRAMA

“Asuka Empire” è il grande rivale del videogioco ALO, ed è quello ha ospitato gli Sleeping Knights di Yuuki Konno. In questo romanzo lo visiteremo grazie a Nayuta e Koyomi, due amiche giocatrici, che nel gioco hanno rispettivamente scelto come classi quelle della sacerdotessa e della ninja.

OPERE RELATIVE

Light novel

– Sword Art Online – opera capostipite

– Sword Art Online Progressive

– Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online

Anime

1- Sword Art Online – serie tv – opera d’animazione capostipite

2- Sword Art Online II – serie tv

3- Sword Art Online: Alicization – serie tv

4- Sword Art Online: Alicization – War of Underworld – serie tv

5- Sword Art Online: Alicization War of Underworld Part 2 – serie tv

– Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online – serie tv – spinoff

– Sword Art Online: Extra Edition – oav

– Sword Art Online: Fatal Bullet: The third episode – oav

– Sword Art Online: Ordinal Scale – film d’animazione

Manga

– Sword Art Online Aincrad

– Sword Art Online Fairy Dance

– Sword Art Online Calibur

– Sword Art Online: Girls Ops

– Sword Art Online Progressive

– Sword Art Online Phantom Bullet

– Sword Art Online Mother’s Rosario

– Sword Art Online: Alicization

– Sword Art Online Hollow Realization

– Sword Art Online 4-Koma

– Sword Art Online – Ordinal Scale

– Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online

LINK inerenti alla serie

