anime – SWORD ART ONLINE: ALICIZATION – di Manabu Ono

Titolo originale: Sword Art Online: Alicization – (ソードアート・オンライン アリシゼーション)

Titolo internazionale: Sword Art Online: Alicization – Sword Art Online 3

Genere: serie tv – avventura, azione, fantasy, fantascienza, sentimentale, realtà virtuale

Rating: consigliato ad un solo pubblico maturo

Numero episodi: 24 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da Ottobre 2018 a Marzo 2019

Rete tv giapponese: Tokyo MX

Trasmissione: domenica alle 00:00 (JST)

Tratto: 3° serie tv tratta dalla serie di light novel “Sword Art Online” (e in particolare dal 9 al 18 volume)

Director: Manabu Ono

Series Composition:

Script: Ko Nekota (eps 3-4, 7) Munemasa Nakamoto (eps 9-16, 22) Yukito Kizawa (15 episodes)

Character design: Gou Suzuki, Shingo Adachi, Tomoya Nishiguchi

Music: Yuki Kajiura

Studios: A-1 Pictures

Titolo in Italia: Sword Art Online: Alicization

Anno di pubblicazione in Italia: 2018

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: inizialmente in simulcast coi sottotitoli in italiano sulla piattaforma VVVVID (in contemporanea con il Giappone), poi pubblicato doppiato in italiano sulla stessa VVVVID ma anche su Prime Video e anche Netflix.

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd e Bluray dalla casa editrice Dynit, in Box speciali

Sigle

Opening Theme:

1: “Adamas” by LiSA

2: “RESISTER” by ASCA

Ending Theme:

1: “Iris” by Eir Aoi

2: “forget-me-not” by ReoNa

Trailer italiano



TRAMA

Il Soul Translator è una tecnologia capace di interagire direttamente sul cervello dell’essere umano, proiettando l’individuo in un mondo virtuale chiamato “Underworld” (come nella favola di Alice nel Paese delle Meraviglie) ma anche capace di manipolare le sensazioni delle persone. Kiriko sta collaborando con la società che lo sta sviluppando ma, in base al contratto di riservatezza, tutti i ricordi creati dalla macchina nel mondo virtuale vengono cancellati al ritorno nel mondo reale.

A causa di un incidente Kirito si ritrova però poi intrappolato nel mondo di Underworld, senza sapere come uscire, e potendo contare solo su un nuovo amico: Eugeo.

P.S. tra tutti gli scenari di SAO, questo è quello più cupo.

DOPPIATORI

Direzione del doppiaggio: Fabrizio Mazzotta, Luca Semeraro

Dialoghi: Antonello Governale, Fabrizio Valezano, Francesca Perilli

Doppiatori italiani

Alessio De Filippis – Kazuto Kirigaya/ Kirito

Jacopo Calatroni – Eugeo

Jolanda Granato – Asuna

Annalisa Usai – Yui

Beatrice Caggiula – Rinko Kojiro

Eva Padoan – Leafa/ Suguha Kirigaya

Gabriele Marchingiglio – Klein

Giulia Maniglio – Alice Zuberg

Katia Sorrentino – Shino Asada/ Sinon

Loredana Foresta – Lizbeth

Serena Clerici – Silica

Debora Magnaghi – Natsuki Aki

Paolo De Santis – Kikuoka

OPERE RELATIVE

Light novel

– Sword Art Online – opera capostipite

– Sword Art Online Progressive

– Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online

– Sword Art Online Alternative: Clover’s Regret

Anime

1- Sword Art Online – serie tv – opera d’animazione capostipite – prequel

2- Sword Art Online II – serie tv – prequel

4- Sword Art Online: Alicization – War of Underworld – serie tv – sequel

5- Sword Art Online: Alicization War of Underworld Part 2 – serie tv – sequel

– Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online – serie tv – spinoff

– Sword Art Online: Extra Edition – oav

– Sword Art Online: Fatal Bullet: The third episode – oav

– Sword Art Online: Ordinal Scale – film d’animazione

Manga

– Sword Art Online Aincrad

– Sword Art Online Fairy Dance

– Sword Art Online Calibur

– Sword Art Online: Girls Ops

– Sword Art Online Progressive

– Sword Art Online Phantom Bullet

– Sword Art Online Mother’s Rosario

– Sword Art Online: Alicization

– Sword Art Online Hollow Realization

– Sword Art Online 4-Koma

– Sword Art Online – Ordinal Scale

– Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online

