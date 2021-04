anime – SHINKO E LA MAGIA MILLENARIA (Mai Mai Shinko to Sennen no Mahou) – di Sunao Katabuchi

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Mai Mai Shinko to Sennen no Mahou – (マイマイ新子と千年の魔法)

Titolo internazionale: Mai-Mai Miracle – Mai Mai Shinko and the Millennium-Old Magic

Genere: film d’animazione – avventura, soprannaturale, storico

Rating: adatto a tutti

Durata: 1 ora e 35 minuti

Anno di uscita in Giappone: Agosto 2009

Tratto: da un romanzo di Nobuko Takagi

Director: Sunao Katabuchi

Series Composition: Sunao Katabuchi

Character design: Shigehito Tsuji

Studios: Madhouse

Titolo in Italia: Shinko e la magia millenaria

Anno di pubblicazione in Italia: 2019

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Tim Vision

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd e Bluray da Anime Factory/Yamato Video

TRAMA

1955 a Hofu, nella prefettura di Yamaguchi, ora una cittadina rurale abitata in maggior parte da contadini, ma in tempi antichi capitale della regione. Lì abita Shinko, una bambina delle elementari piena di fantasia, che ha uno strano ricciolo sulla fronte (chiamato “Mai Mai” in originale, “Ghiribizzo” in Italia) che, secondo lei, le permette di vedere le vite delle persone che vivevano mille anni prima su quelle terre.

Un giorno nella sua scuola arriva Kiiko, una bambina di città che fa fatica ad abituarsi alla campagna…

DOPPIATORI

Doppiatori italiani – Personaggio

Chiara Fabiano – Shinko Aoki

Vittoria Bartolomei – Kiiko Shimazu

Agnese Marteddu – Senko

Anita Ferraro – Mitsuko Aoki

Barbara Castracane – Hatsue Aoki

Benedetta Ponticelli – Nagako Aoki

Carolina Gusev – Princessa Nagiko

Diego Follega – Ippei

Leonardo Caneva – Shirou

Luca Biagini – Koutarou Aoki

Mattia Fabiano – Shigeru

