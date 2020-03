anime – BLACK LAGOON: THE SECOND BARRAGE – di Sunao Katabuchi

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Black Lagoon: The Second Barrage

Titolo internazionale: Black Lagoon: The Second Barrage – Black Lagoon 2

Genere: serie tv – azione, drammatico, criminalità

Target: seinen

Rating: adatto ad un solo pubblico adulto

Numero episodi: 13 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2006

Tratto: dal manga “Black Lagoon” di Rei Hiroe

Director: Sunao Katabuchi

Series composition: Sunao Katabuchi

Character design: Masanori Shino

Music: Edison

Studios: MADHOUSE

Titolo in Italia: Black Lagoon: The Second Barrage

Anno di pubblicazione in Italia: 2007

Trasmissione in tv: no

Trasmissione tv online: l’intera saga di “Black Lagoon” è in streaming su Netflix (servizio a pagamento)

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd dalla Panino Video, successivamente esce in Bluray grazie alla Kaze. Le due serie sono raccolte in due box da due Blu-Ray ciascuno.

Rispetto alla prima serie, questa è integrale nei dialoghi.

Sigle:

Opening

“Red Fraction” di MELL

Ending

1: “Don’t Look Behind” by EDISON (eps 13-14, 16-23)

2: “The World of Midnight” by Minako Obata (ep 15)

3: “Peach Headz Addiction” by Breath Frequency (ep 24)

TRAMA

La seconda stagione continua dove era finita la prima, con nuove varie avventure che vivrà Rock e la ditta di spedizione Black Lagoon nella città thailandese di Roanapur, dove comandano varie organizzazioni criminali, e dove la violenza è all’ordine del giorno.

Questa volta le puntate si concentreranno di più proprio sui personaggi secondari. Si passa da cose più divertenti, come le suore Yolanda e Eda, che gestiscono la chiesa locale armate fino ai denti!; ad altre più tragiche, come i due gemelli “Hansel e Gretel”, due ragazzini diventati sicari dopo una terrificante infanzia di violenze (molto probabilmente sono anche il motivo per cui la serie non è stata mandata in onda in tv da noi).

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Dialoghi it.: Anton Giulio Castagna (adattamento), Edoardo Serino (traduzione), Yukiko Saito (traduzione)

Studio dopp. it.: CD Cine Dubbing

Dir. dopp. it.: Anton Giulio Castagna

Personaggio – Doppiatori

Rock – Daisuke Namikawa (giapponese) – Alessandro Quarta (italiano)

Revy – Megumi Toyoguchi (giapponese) – Perla Liberatori (italiano)

Dutch – Tsutomu Isobe (giapponese) – Paolo Marchese (italiano)

Benny – Hiroaki Hirata (giapponese) – Loris Loddi (italiano)

Balalaika – Mami Koyama (giapponese) – Alessandra Korompay (italiano)

Boris – Taiten Kusunoki (giapponese) – Roberto Stocchi (italiano)

Mr. Chang – Toshiyuki Morikawa – Roberto Certomà

Shenhua -Hōko Kuwashima – Fabiola Bittarello

Eda – Jun Karasawa – Pinella Dragani

OPERE RELATIVE

Manga

– Black Lagoon

Anime

– Black Lagoon – serie tv – prequel

– Black Lagoon: Roberta’s Blood Trail – oav – sequel

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Black Lagoon” presente sul sito:

