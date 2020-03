anime – BLACK LAGOON: ROBERTA’S BLOOD TRAIL – di Sunao Katabuchi

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Black Lagoon: Roberta’s Blood Trail

Titolo internazionale: Black Lagoon: Roberta’s Blood Trail – Black Lagoon 3

Genere: oav – azione, drammatico, criminalità

Target: seinen

Rating: adatto ad un solo pubblico adulto

Numero episodi: 5 (concluso), ogni oav dura circa 33 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2010

Tratto: dal manga “Black Lagoon” di Rei Hiroe

Director: Sunao Katabuchi

Series composition: Sunao Katabuchi

Character design: Masanori Shino

Music: Edison

Studios: MADHOUSE

Titolo in Italia: Black Lagoon: Roberta’s Blood Trail

Anno di pubblicazione in Italia: 2012

Trasmissione in tv: no

Trasmissione tv online: l’intera saga di “Black Lagoon” è in streaming su Netflix (servizio a pagamento)

Censura: no

Edizione italiana: edito in Bluray grazie alla Kaze. Mentre le serie tv, sempre proposte in home video dalla medesima casa editrice, hanno il vecchio doppiaggio realizzato dalla Panini; questi oav ne hanno uno nuovo, fatto apposta. Purtroppo però si tratta di un lavoro pessimo, realizzato da attori francesi che non parlano bene la nostra lingua con conseguenti errori di pronuncia, inoltre si contano diversi problemi di adattamento.

Sigle:

Opening

“Red Fraction IO Drive mix” di MELL

Ending

1: “When Johnny Comes Marching Home” by EDISON (eps 1-4)

2: “This Moment: Prayer in the Light” by Minako “mooki” Obata (ep 5)

TRAMA

Roberta, già comparsa nella prima serie tv, torna nella città di Roanapur, all’inseguimento di alcuni soldati americani. Piena di rabbia e in cerca di vendetta, comincia a combinare grossi guai e a lasciarsi alle spalle una scia di sangue; ma nessuna delle tante organizzazioni criminali della città sembra volersi intromettere.

Ma Garcia, il giovane padrone per cui lavora Roberta, preoccupato si rivolge a Rock e alla Black Lagoon per fermarla; ma le cose peggiorano e prenderanno ancora di più una brutta piega…

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Manga

– Black Lagoon

Anime

– Black Lagoon – serie tv – prequel

– Black Lagoon: The Second Barrage – serie tv – prequel

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Black Lagoon” presente sul sito:

RECENSIONI