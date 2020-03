anime – BORN FREE: il risveglio dei dinosauri (Kyouryuu Tankentai Born Free) – di Jun Oki, Kiyoshi Suzuki, Koichi Takano

A cura di Ann e M.

SCHEDA

Titolo originale: Kyouryuu Tankentai Born Free – (恐竜探険隊ボーンフリー)

Traduzione letterale: Team esplorativo dei dinosauri Born Free

Titolo internazionale: Return of the Dinosaurs – Dinosaur Exploration Team Born Free – Dinosaur Catcher Born Free

Genere: serie tv – azione, fantascienza, scienza

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 25 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1976

Rete tv giapponese: Nihon Educational Television

Tratto: storia originale, ma che prende spunto da una serie di giocattoli.

La serie alterna animazione tradizionale a scenografie reali riprodotte in scala (ovvero i diorama).

Directors: Jun Oki (eps 9-10), Kiyoshi Suzuki (4 episodes), Koichi Takano (18 episodes)

Character design:

Music: Tooru Fuyuki

Studios: Sunrise

Titolo in Italia: Born Free – Il risveglio dei dinosauri

Anno di pubblicazione in Italia: 1985 (prima tv), 2012 (home video)

Trasmissione in tv: Rete 4 (prima tv), reti mediaset

Censura: stranamente (dato che era già in origine una serie per i più piccoli) furono tagliati dei pezzi di episodio

Edizione italiana: edito in Dvd dalla Yamato Video; in un unico Box con 4 dischi. Versione integrale, con il ripristino delle sequenze tagliate con l’ausilio dei sottotitoli.

TRAMA

Anno 1996; una cometa sfiora la Terra, provocando dei terremoti che risvegliano i dinosauri che si credevano estinti da secoli, che dal sottosuolo risalgono in superficie. Il mondo è però molto cambiata, non c’è più posto per animali così grandi.

Viene quindi istituita la squadra “Born Free”, un team di scienziati dotato di moderne tecnologie, che devono proteggere i dinosauri, catturandoli per trasferirli in un ambiente chiuso ideato solo per loro.

Ma gli studiosi dovranno vedersela con alcuni cacciatori senza scrupoli, che si intromettono nelle loro operazioni con l’intenzione di catturare bestie così rare e preziose.

La serie è anche piena di spiegazioni scientifiche sui dinosauri e sulla salvaguardia dell’ambiente.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Rei – Gabriella Andreini

Akira – Giancarlo Padoan

Masao – Laura Lenghi

Shinji Nakae – Mauro Bosco

Taburo – Sandro Pellegrini

Isako – Susanna Fassetta

Jorge – Vittorio Guerrieri

RECENSIONI