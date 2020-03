anime – PANDA! GO, PANDA! – di Isao Takahata

A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Panda Kopanda – ( パンダ・コパンダ)

Titolo internazionale: Panda! Go Panda!

Genere: film d’animazione – avventura, commedia

Target: kodomo

Rating: adatto a tutti

Durata: 33 minuti

Anno di uscita in Giappone: 1972

Rete tv giapponese:

Tratto: storia originale, ideata da Hayao Miyazaki

Director: Isao Takahata

Series Composition: Hayao Miyazaki

Character design: Hayao Miyazaki

Music: Masahiko Satō

Studios: Tokyo Movie Shinsha – i Bluray in Giappone portano però il nome anche dello Studio Ghibli (non ancora fondato nel 1972)

Titolo in Italia: Panda! Go Panda!

Anno di pubblicazione in Italia: 2012

Trasmissione in tv: i due film di “Panda! Go Panda!” sono disponibili in streaming, ufficiale e gratuito, sulla tv online VVVVID.

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd e Bluray dalla Dynit; che contengono entrambi i due film.

TRAMA

Mimiko è una bambina che vive con la nonna, quando quest’ultima deve partire e lasciarla qualche giorno da sola. Ma la piccola non è per niente spaventata, è solo un po’ annoiata dal non avere compagnia.

Ma lo stesso giorno arrivano nel suo giardino Papà Panda e il figlio Pandy, scappati dallo zoo, che cominceranno poi a vivere con Mimiko. Ma fino a quando riusciranno a nascondersi dalla polizia che li sta cercando?

CURIOSITÀ

– Secondo alcune fonti, i panda sono i precursori di Totoro, condividono molte somiglianze di design e animazione.

– Il design di Kimiko è invece ispirato a Pippi Calzelunghe. Miyazaki avrebbe molto voluto fare un film su questo personaggio letterario, ma non riuscì mai ad averne i diritti.

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Kazuko Sugiyama: Mimiko

Kazuo Kumakura: Papanda

Yoshiko Ōta: Pan

Doppiatori italiani

Sabrina Bonfitto: Mimiko

Marco Balbi: Papanda

Annalisa Longo: Pan

OPERE RELATIVE

Anime

– Panda! Go Panda! Il circo sotto la pioggia – film d’animazione, sequel

LINK relativi all’opera

Altre opere di Isao Takahata presenti sul sito:

