anime – POM POKO (Heisei Tanuki Gassen Ponpoko) – di Isao Takahata

SCHEDA

Titolo originale: Heisei Tanuki Gassen Ponpoko – (平成狸合戦ぽんぽこ)

Titolo internazionale: Pom Poko

Genere: film d’animazione – avventura, soprannaturale, ecologia

Rating: adatto a tutti

Durata: 1 ora e 50 minuti

Anno di uscita in Giappone: 1994

Tratto: da un racconto di Kenji Miyazawa

Director: Isao Takahata

Script: Isao Takahata

Character design: Shinji Otsuka

Music: KORYU, Manto Watanobe, Masaru Goto, Ryojiro Furusawa, Yoko Ino

Studios: Ghibli

Titolo in Italia: Pom Poko

Anno di pubblicazione in Italia: 2011 direttamente in home video

Trasmissione: sulla tv online Netflix (servizio a pagamento)

Censura: no

Edizione italiana: in Dvd e Bluray grazie alla Dynit

Sigle:

Ending

“Itsu demo Dare ka ga” by Shang Shang Typhoon

TRAMA

Film d’animazione che segue le vicende di un clan di tanuki (animali del folclore giapponese, a metà tra un cane e un procione) capaci di trasformarsi in qualsiasi cosa vogliano.

I tanuki vivono tranquilli nel monte Tama vicino a Tokyo, quando la loro casa viene minacciata da un progetto urbanistico che distruggerebbe la natura, così gli animali decidono di dichiarare guerra agli umani!

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Shinchô Kokontei: Narratore

Makoto Nonomura: Shoukichi

Yuriko Ishida: Okiyo

Norihei Miki: Seizaemon

Nijiko Kiyokawa: Oroku

Shigeru Izumiya: Gonta

Gannosuke Ashiya: Inugami Gyobu

Takehiro Murata: Bunta

Doppiatori italiani

Carlo Valli: Narratore

Paolo Vivio: Shoukichi

Gemma Donati: Okiyo

Saverio Moriones: Seizaemon

Marzia Ubaldi: Oroku

Marco De Risi: Gonta

Manfredi Aliquò: Hayashi

Giorgio Favretto: Inugami Gyobu

Gianluca Crisafi: Bunta

Dante Biagioni: Bonzo Tsurukame

Paolo Lombardi: Kincho VI

Valerio Ruggeri: Il pelato di Yashima

Fabio Boccanera: Tamasaborou

Oreste Baldini: Kitsune

RECENSIONI