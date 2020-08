anime – I MIEI VICINI YAMADA (Tonari no Yamada-kun) – di Isao Takahata

A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Tonari no Yamada-kun – ( ホーホケキョ となりの山田くん)

Titolo internazionale: My Neighbors the Yamadas

Genere: film di animazione – commedia, slice of life

Rating: adatto a tutti

Durata: 1 hr. 44 min.

Anno di uscita in Giappone: 1999

Tratto: ispirato dal manga yon-koma “Nono-chan” di Hisaichi Ishii

Director: Isao Takahata

Script: Isao Takahata

Character design: Kenichi Konishi

Music: Akiko Yano

Studios: Studio Ghibli

Titolo in Italia: I miei vicini Yamada

Anno di pubblicazione in Italia: 2016

Trasmissione: in streaming, doppiato in italiano, sulla tv online Netflix (servizio a pagamento)

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd e Bluray dalla Lucky Red

Sigle:

Ending

“Hitoribocchi ha Yameta” by Yano Akiko

TRAMA

Ambientato negli anni ’90, il film racconta le vicende di una tipica famiglia giapponese. Il padre Takashi, la madre Matsuko, il primo figlio Noboru, la seconda figlia Nonoko, e infine la nonna Shige.

Il movie è formato da tanti piccoli siparietti, dalla durata di 5 -10 minuti ciascuno, con uno stile di animazione che ricorda gli acquarelli.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatori italiani

Alberto Angrisano – Takashi

Alice Labidi – Nonoko

Doriana Chierici – Shige

Tito Marteddu – Noboru

Tiziana Avarista – Matsuko

Cristina Poccardi – Maestra Fujihara

Nicola Braile – Lettore di Haiku

