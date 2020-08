anime – FORZA CAMPIONI (Ashita e Free Kick) – di Tetsuro Amino

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Ashita e Free Kick – (あしたへフリーキック)

Titolo internazionale: Free Kick Toward Tomorrow – The Strikers

Genere: serie tv – sportivo (calcio), scolastico, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 52 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1992

Tratto: storia originale, creata da Yu Yamamoto

Director: Tetsuro Amino

Series Composition: Yū Yamamoto

Script: Akira Okeya, Nobuaki Kishima, Tetsuro Amino, Yū Yamamoto

Character design: Nobuyoshi Habara

Music: Osamu Totsuka

Studios: Production Reed

Titolo in Italia: Forza campioni

Trasmissione: In Italia i primi 26 episodi sono stati trasmessi su Canale 5 nel 1992, mentre la serie completa è andata in onda nel 1994 su Italia 1, ed è stata poi replicata su reti mediaset

Censura: sì, anche se poca

Edizione italiana: mai uscito da noi in home video

Sigle:

Opening

“Get My Goal” by Takeshi Kusao

Ending

“Ashita wa Good Luck” by Takeshi Kusao

sigla italiana

“Forza Campioni” di Cristina D’Avena con I Piccoli Cantori di Milano

TRAMA

Nella sinossi ho usato i nomi usati da Mediaset, e non gli originali giapponesi.

Nick (Shun Godai) si trasferisce in una cittadina sul mare per inizia l’università su pressione di suo nonno, un uomo d’affari di successo che vorrebbe fare del nipote il suo successore. Assieme a lui c’è il cugino Roberto che dovrà presto sottoporsi ad una operazione alle gambe.

Per una serie di coincidenze, Nick finisce per entrare nella squadra di calcio della sua facoltà, anche se è uno sport che non conosce molto bene. Ma qua farà molte nuove amicizie, e anche si innamorerà.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiaggio: DENEB FILM – Milano

Doppiatori italiani

Felice Invernici – Nick

Ivo De Palma – Roberto

Lara Parmiani – Doris

Alessandra Karpoff – Katia

Gabriele Calindri – Johan

Maura Marenghi – Rita

Stefano Albertini – Carlos Lopez

Antonio Paiola – Nonno di Nick

Caterina Rochira – Lidia

Emanuela Pacotto – Giulia

Gianni Mantesi – Nonno di Roberto

Giusy Di Martino – Laura

Sante Calogero – Sebastian

Adriana Libretti – Elena

Claudio Moneta – Dario

Elisabetta Spinelli – Miriam

Mario Scarabelli – Morita

Stefano Dondi – Toto

LINK relativi all’opera

Altre opere di Tetsuro Amino presenti sul sito:

RECENSIONI