anime – MARMALADE BOY – PICCOLI PROBLEMI DI CUORE – di Akinori Yabe

Titolo originale: Marmalade Boy – (ママレード ボーイ)

Titolo internazionale: Marmalade Boy

Genere: serie tv – scolastico, sentimentale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 76 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1994 – 1995

Tratto: dal manga “Marmalade Boy” di Wataru Yoshizumi

Director: Akinori Yabe

Series Composition: Aya Matsui

Script: Aya Matsui, Genki Yoshimura, Masashi Noro, Yumi Kageyama

Character design: Yoshihiko Umakoshi

Music: Keiichi Oku

Studios: Toei Animation

Titolo in Italia: Piccoli problemi di cuore

Anno di pubblicazione in Italia: 1997

Trasmissione: Mediaset

Censura: tantissima, per informazioni, Censure subite dall’anime in Italia.

Numero episodi: 63 (concluso) – in Italia sono stati tagliati degli episodi

Edizione italiana: la serie non è mai stata commercializzata da noi in versione home video in Dvd, nè esiste una versione integrale

Sigle:

Opening

“Egao ni Aitai” by Rie Hamada

Ending

1: “Suteki na Serenade” by Miho Fujiwara (eps 1-31)

2: “Kareha Iro no Crescendo” by Yasuhiro Mizushima (eps 32-53)

3: “Yoake no Etude” by Yoko Ichikawa (eps 54-76)

Sigla italiana

“Piccoli problemi di cuore” di Cristina D’Avena

TRAMA

La trama qua sotto riprende quella di Mediaset, che ha modificato quella originale in più parti. La storia originale si trova nella scheda del Manga.

Miki è una studentessa come tante: con una bella famiglia, amici, e una forte passione per il tennis. Ma la sua vita cambia totalmente quando i genitori annunciano improvvisamente il loro divorzio; e successivamente si risposano con altre due persone. La nuova moglie di suo padre, Katia, ha un figlio della stessa età di Miki, di nome Yuri.

Per non dividere le famiglie, le due nuove coppie vanno a vivere nella stessa casa; così inizia la strana convivenza di Miki e Yuri; che da una sono come fratellastri, ma dall’altra non hanno nessun legame di sangue.

Quando tra i due sembra che possa nascere un sentimento romantico, si fà avanti Ginta, un caro amico di Miki, innamorato di lei da tempo…

La serie segue anche le vicende sentimentali di vari amici di Miki e Yuri.

DOPPIATORI

Personaggio (nomi italiani) – Doppiatore originale – Doppiatore italiano

Miki – Mariko Kouda – Elisabetta Spinelli

Yuri – Ryōtarō Okiayu – Simone D’Andrea

Ghinta – Jun’ichi Kanemaru – Patrizio Prata

Meri – Wakana Yamazaki Emanuela Pacotto

Arimi – Aya Hisakawa – Alessandra Karpoff (1 voce, ep. 1-42) e Cinzia Massironi (2 voce, ep. 50-63)

Steve – Shinichiro Ohta – Diego Sabre

Nick -Tōru Furuya – Marco Balzarotti

William – Kazunari Tanaka – Nicola Bartolini Carrassi

Susy – Sakura Tange – Debora Magnaghi

Alessandro – Akira Ishida – Davide Garbolino

Jin – Hideyuki Tanaka – Alberto Olivero

Rumi – Yoko Kawanami – Daniela Trapelli

Bart – Bin Shimada – Gianfranco Gamba

Katia – Hiroko Emori – Patrizia Scianca

OPERE RELATIVE

Manga

– Marmalade Boy – opera capostipite

– Marmalade Boy Little – sequel

Anime

– Marmalade Boy: Quello stesso giorno a casa di Yu – oav special dedicato a Yu, ambientato durante le prime puntate della serie tv

Live action

– Marmalade Boy – film prodotto a Taiwan

– Marmalade Boy – film prodotto in Giappone

RECENSIONI