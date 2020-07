anime – L’ORGANO GENOCIDA (Gyakusatsu Kikan) – di Shukou Murase

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Gyakusatsu Kikan – (虐殺器官)

Titolo internazionale: Genocidal Organ

Genere: film d’animazione – azione, drammatico, fantascienza, militare, mistero, psicologico

Rating: adatto ad un pubblico adulto presenza di parecchia violenza

Durata: 115 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2017

Tratto: da un romanzo di Keikaku Ito

Director: Shukou Murase

Script: Shukou Murase

Character design: Shukou Murase

Music: Yoshihiro Ike

Studios: Manglobe, Geno Studio

Titolo in Italia: L’organo genocida

Anno di pubblicazione in Italia: 2020

Trasmissione: in visione in streaming su Amazon Prime Video (servizio a pagamento)

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd e Bluray dalla Yamato Video/Koch Media

Sigle:

Ending

“Reloaded” by EGOIST

TRAMA

Futuro prossimo. Dopo uno spaventoso attacco terrorista a Sarajevo, i paesi si sono chiusi in stati di polizia con un controllo assoluto della popolazione; con conseguenza di scoppi di guerre civili e genocidi, soprattutto nei paesi in via di sviluppo.

Dietro il crollo delle democrazie mondiali, sembra esserci un misterioso uomo chiamato John Paul, e spetta all’agente della CIA Clavis Shepherd rintracciarlo, e scoprire che cosa si nasconde dietro “l’Organo Genocida”…

CURIOSITÀ

– Terzo capitolo della trilogia di Project Itoh, trasposizione cinematografica dei principali romanzi di Satoshi Itoh, talentuoso e pluripremiato autore di fantascienza prematuramente scomparso nel 2009 all’età di 34 anni (dal retro del bluray).

Gli altri film d’animazione sono: “L’impero dei Cadaveri” e “Harmony“.

OPERE RELATIVE

Manga

– Genocidal Organ

LINK relativi all’opera

Altre opere di Shukou Murase presenti sul sito:

Ergo Proxy serie tv, anime

