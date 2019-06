anime – EVANGELION: 1.11 YOU ARE [NOT] ALONE – di Hideaki Anno, Kazuya Tsurumaki, Masayuki

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Evangelion Shin Gekijouban: Jo – (ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序)

Titolo internazionale: Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone – Rebuild of Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone

Genere: film d’animazione – azione, fantascienza, drammatico, mecha, mistero, psicologico

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Durata: 98 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2007

Tratto: primo film (di quattro) che fa parte del rifacimento della serie tv “Neon Genesis Evangelion“, chiamata “Rebuild of Evangelion”.

Teoricamente rinizia la storia dal principio, come remake ma alcune teorie vorrebbero si tratti in realtà di un sequel (vedi “curiosità”)

Directors: Hideaki Anno, Kazuya Tsurumaki, Masayuki

Series Composition: Hideaki Anno

Character design: Yoshiyuki Sadamoto

Music: Shiro Sagisu

Studios: Khara

Titolo in Italia: Evangelion: 1.11 – You Are (Not) Alone

L’aggiunta della cifra “1” nel titolo sta ad indicare alcune leggere differenze rispetto alla versione cinematografica del lungometraggio, come la correzione di alcuni piccoli errori.

Anno di pubblicazione in Italia: 2008 (dvd) 2010 (bluray)

Trasmissione in tv: Rai4

Censura: no

Edizione italiana: Dynit. Sia in edizione normale, che speciale.

Sigle:

Ending

“Beautiful World” by Hikaru Utada

TRAMA

La trama riprende gli episodi di Neon Genesis Evangelion dal 1 al 6. Mentre alcuni eventi sono presentati esattamente nello stesso modo, alcuni eventi si svolgono in maniera differente.

A causa della catastrofe chiamata “Second Impact” avvenuto nel 1999, il mondo è profondamente cambiato. Shinji Ikari è un ragazzo che arriva a Neo Tokyo-3 per volere del padre, che non vede da molti anni. Ma score che il genitore, con il quale ha un pessimo rapporto, lo ha voluto solo per fargli pilotare una gigantesca arma antropomorfa, l’Eva 01, contro gli Angeli.

Comincia così per Shinji una dura lotta sia esterna, sia interna con i suoi travagli interiori.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITÀ

REMAKE O SEQUEL?

SPOILER SUL FINALE DELLA SERIE TV E DEL FILM “END OF EVANGELION”!



SPOILER! clicca -Apri- per leggere --> Apri> La serie tv di Evangelion e il The End terminavano con un finale in parte aperto, con il Progetto per il Perfezionamento dell’Uomo che falliva per colpa di un desiderio di Shinji Ikari. Alcune ipotesi (trovabili sul web facilmente) ipotizzano che per colpa di questo, il mondo sia ricominciato con il suo arrivo a Neo Tokyo, in una sorta di loop dove però alcune cose sono cambiate, e di cui sono tutti inconsapevoli tranne Kaworu.

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Megumi Ogata: Shinji Ikari

Megumi Hayashibara: Rei Ayanami

Kotono Mitsuishi: Misato Katsuragi

Yuriko Yamaguchi: Ritsuko Akagi

Fumihiko Tachiki: Gendō Ikari

Motomu Kiyokawa: Kozo Fuyutsuki

Mugihito: Lorentz Keele

Tomokazu Seki: Toji Suzuhara

Tetsuya Iwanaga: Kensuke Aida

Junko Iwao: Hikari Hokari

Akira Ishida: Kaworu Nagisa

Doppiatori italiani

Daniele Raffaeli: Shinji Ikari

Valentina Mari: Rei Ayanami

Stella Musy: Misato Katsuragi

Liliana Sorrentino: Ritsuko Akagi

Massimo Corvo: Gendo Ikari

Oliviero Dinelli: Kozo Fuyutsuki

Vittorio Guerrieri: Shigeru Aoba

Barbara De Bortoli: Maya Ibuki

Francesco Bulckaen: Makoto Yuga

Gianni Musy: Lorentz Keele

Corrado Conforti: Toji Suzuhara

Stefano Crescentini: Kensuke Aida

Federica De Bortoli: Hikari Hokari

David Chevalier: Kaworu Nagisa

Mino Caprio: membro francese della Seele

Stefano Mondini: membro inglese della Seele

OPERE RELATIVE

Anime

– Neon Genesis Evangelion – serie tv – opera capostipite

– Neon Genesis Evangelion: Death & Rebirth – film

– Neon Genesis Evangelion: The End of Evangelion – film

– Evangelion: 2.22 You Can (Not) Advance – film – sequel

– Evangelion: 3.33 You Can (Not) Redo – film – sequel

Manga

– Evangelion – fumetto creato da Yoshiyuki Sadamoto, che ha lavorato anche alla serie tv

– Evangelion Iron Maiden – spinoff

– Neon Genesis Evangelion The Shinji Ikari Raising Project- spinoff

– Evangelion: Cronache degli angeli caduti – spinoff

– Evangelion – Detective Shinji Ikari – spinoff

– Petit Eva – Evangelion@School – spinoff comico

RECENSIONI

