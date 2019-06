anime – THE IDOLMASTER: CINDERELLA GIRLS – di Noriko Takao

A cura di Nia_sama

SCHEDA

Titolo originale: The iDOLM@STER Cinderella Girls – (アイドルマスター シンデレラガールズ)

Titolo internazionale: The iDOLM@STER Cinderella Girls – The Idolmaster: Cinderella Girls

Genere: serie tv – musica, idol

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 12 (25 episodi totali per le due stagioni + un episodio riassuntivo)

Anno di uscita in Giappone: da Gennaio ad Aprile 2015

Rete tv giapponese: BS-11, Tokyo MX

Tratto: ispirato ad un videogioco musicale creato nel 2011 dalla Cygames e Bandai Namco Entertainment per il social network Mobage, piattaforma disponibile per i dispositivi mobili.

Director: Noriko Takao

Series Composition: Noriko Takao, Tatsuya Takahashi

Character design: Yuusuke Matsuo

Music: Hidekazu Tanaka (MONACA)

Studios: A-1 Pictures

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“Star!!” by Cinderella Project

Ending

1: “Message” by Ayaka Ohashi, Ayaka Fukuhara, Sayuri Hara (ep 1)

2: “Yūbae Present” by Cinderella Project

3: “Star!! (Piano Instrumental Version)” by Hidekazu Tanaka (ep 6)

4: “-LEGNE- Kataki Nasu Tsurugi Hikari no Senritsu” by Maaya Uchida (ep 8)

5: “Happyx2 Days” by Yuka Otsubo & Hiromi Igarashi & Naomi Ozora (ep 9)

6: “Let’s Go Happy!!” by Dekoration (ep 10)

7: “ØωØver!!” by *(Asterisk;ep 11)

8: “Nation Blue” by Aya Suzaki, Ayaka Fukuhara, Sumire Uesaka, Maaya Uchida, Ruriko Aoki (ep 12)

TRAMA

Uzuki Shimamura è una ragazza con il sogno di vincere le audizioni per il Cinderella Project, e diventare una idol a tutti gli effetti. Un giorno il produttore di questo spettacolo la cerca durante i suoi allenamenti, e le chiede di debuttare con le altre aspiranti idol.

Uzuki è entusiasta, ma prima di iniziare dovrà attendere l’arrivo di altre due ragazze: Rin Shibuya e Mio Honda. Rin d’altro canto lavora in un negozio di fiori e sembra, almeno all’inizio, per nulla interessata ad una carriera da idol, ma dopo alcuni ritardi, le ragazze iniziano finalmente la loro avventura con altre 11 aspiranti attraverso un cammino di sacrifici, esercizi e prove per raggiungere finalmente il loro sogno, che sembrava irrealizzabile ma che invece le trasformerà da ragazze normali a principesse.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Ayaka Ohashi – Uzuki Shimamura

Ayaka Fukuhara – Rin Shibuya

Sayuri Hara – Mio Honda

Shunsuke Takeuchi – Produttore

Aya Suzaki – Minami Nitta

Hiromi Igarashi – Anzu Futaba

Maaya Uchida – Ranko Kanzaki

Naomi Ōzora – Chieri Ogata

Natsumi Takamori – Miku Maekawa

Nozomi Yamamoto – Rika Jōgasaki

Rei Matsuzaki – Kirari Moroboshi

Rina Satou – Chihiro Senkawa

Ruriko Aoki – Riina Tada

Sumire Uesaka – Anastasia

Tomoyo Kurosawa – Miria Akagi

Yuka Ōtsubo – Kanako Mimura

OPERE RELATIVE

Anime

– The iDOLM@STER – serie tv

– The IDOLM@STER Cinderella Girls 2 – serie tv

– The Idolm@ster Cinderella Girls Theater – serie tv

– The Idolm@ster Cinderella Girls Theater 2 – serie tv

– The Idolm@ster Cinderella Girls Theater 3 – serie tv

– THE IDOLM@STER Side M – serie tv

– THE IDOLM@STER SideM Wakeatte Mini! – serie tv

Manga

– The iDOLM@STER

– The iDOLM@STER Cinderella Girls

RECENSIONI

