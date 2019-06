anime – CARDFIGHT!! VANGUARD (2018) – di Itsuro Kawasaki

A cura di Nia_sama

SCHEDA

Titolo originale: Cardfight!! Vanguard (2018) – カードファイト!! ヴァンガード (2018)

Titolo internazionale: Cardfight!! Vanguard (2018)

Genere: serie tv – shounen, avventura, fantasy, gioco di carte

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 52 (concluso)

Durata di ciascun episodio: 25 minuti circa

Anno di uscita in Giappone: da maggio 2018 a maggio 2019

Rete tv giapponese: Abema TV, Tokyo Mx

Tratto: storia originale, ma remake della serie tv “Cardfight!! Vanguard” del 2011 (trasmessa anche in Italia)

Director: Itsuro Kawasaki

Series Composition: Masanao Akahoshi

Character design: Satoru Isono

Music: Kazushi Miyakoda, Shigeru Yamamoto

Studios: Olm – per gli sfondi: BPS, E-Cho J.C. Staff

In Italia: inedito

Reperibilità: in lingua italiana non si trova; ma l’anime è stato doppiato in lingua inglese

Sigle:

Opening

1: “Legendary” by Roselia

2: “Destiny Calls” by Team Ultra-Rare

Ending

1: “Gift from The Fight!!” by Takuya Satō & Tsubasa Yonaga

2: “Triangle Message” by Takuya Satō, Tsubasa Yonaga, & Atsushi Abe

3: “Mainichi Climax ☆” by Milky Holmes

Trailer



TRAMA

Aichi Sandou è un ragazzino insicuro, molto timido e spesso vittima di bulletti. Un giorno, dopo la scuola, incappa in un ragazzo poco più grande di lui che accidentalmente lo butta a terra, mentre sta correndo. Il ragazzo si chiama Toshiki Kai e, dispiaciuto per lui, cerca di risollevargli il morale insegnandoli a giocare a Vanguard, un gioco di ruolo con le carte. Aichi però deve andare a casa, e Kai gli regala una carta molto rara di un guerriero e gli dice di trovare il proprio coraggio ispirandosi a lui.

Passano gli anni e Kai frequenta ormai il liceo ed è diventato un bravissimo giocatore, Aichi invece è ancora alle medie e continua ad essere un ragazzino timido e riservato. Un giorno Kai e il suo compagno di classe Miwa si trovano a passare davanti ad un negozio dove vendono le carte per il Vanguard e dove spesso si tengono sfide tra giocatori. Un compagno di classe di Aichi, di nome Morikawa, sfida Kai e perde miseramente. Stizzito dalla sconfitta, mentre a scuola cerca nei pacchetti acquistati delle carte buone per una rivincita, vede Aichi che serba gelosamente un’ottima carta da gioco ( quella che appunto anni prima gli aveva regalato Kai ) e gliela ruba strappandogliela di mano. Disperato il ragazzino lo segue fino al negozio dove rincontra Kai che gli restituisce la carta e gli spiega le regole per diventare un buon giocatore.

Da qui ha inizio l’avventura di Aichi e la sua scalata per diventare un vero campione di Vanguard.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Tsubasa Yonaga – Aichi Sendou

Izumi Kitta – Misaki Tokura

Takuya Satō – Toshiki Kai

Atsuko Enomoto – Emi Sendō

Kentaro Ito – Gōki Daimonji

Kumiko Higa – Eiji Saga

Noriaki Sugiyama – Katsumi Morikawa

Noriko Shitaya – Reiji Uno

Ryou Hirohashi – Nagisa Daimonji

Shizuka Ishikawa – Kamui Katsuragi

Showtaro Morikubo – Taishi Miwa

Shūta Morishima – Shin Nitta

OPERE RELATIVE

Anime

– Cardfight!! Vanguard – serie tv – opera capostipite

– Bermuda Triangle: Colorful Pastrale – serie tv

– Cardfight!! Vanguard: High School Arc Cont. – serie tv

– Cardfight!! Vanguard: Asia Circuit Hen – serie tv

– Cardfight!! Vanguard: Link Joker Hen – serie tv

– Cardfight!! Vanguard: Legion Mate-Hen – serie tv

– Cardfight!! Vanguard G – serie tv

– Cardfight!! Vanguard G GIRS Crisis – serie tv

– Cardfight!! Vanguard G Stride Gate-hen – serie tv

– Cardfight!! Vanguard G NEXT – serie tv

– Cardfight!! Vanguard GZ – serie tv

– Cardfight!! Vanguard Movie – film d’animazione

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Cardfight!! Vanguard” presente sul sito:

Altre opere di Itsuro Kawasaki presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.