anime – SENGOKU BASARA – di Itsuro Kawasaki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Sengoku Basara – ( 戦国BASARA)

Titolo internazionale: Samurai Kings – Devil Kings

Genere: serie tv – azione, storico, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2009

Rete tv giapponese: Tokyo Broadcasting System (TBS)

Trasmissione: giovedì alle 01:29 (JST)

Tratto: dalla saga di videogiochi “Sengoku Basara” della Capcom.

Director: Itsuro Kawasaki

Series Composition: Yasuyuki Mutō

Script: Yasuyuki Mutō

Character design: Tooru Ookubo

Music: Hiroyuki Sawano

Studios: Production I.G

Titolo in Italia: Sengoku Basara – Samurai Kings

Anno di pubblicazione in Italia: 2016

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Amazon Prime Video

Censura: no

Edizione italiana: edito in Box, con l’oav, dalla Yamato Video.

Sigle

Opening Theme:

“JAP” by Abingdon Boys School

Ending Theme:

“Break & Peace” by Dustz

Trailer italiano



TRAMA

Giappone, epoca Sengoku, rivista però in chiave fantasiosa. Diversi stati si combattono da tempo per conquistare la supremazia sugli altri e annettere nuovi territori. Grandi generali si scontrano in battaglie all’ultimo sangue, dove uomini valorosi difendono ciascuno la propria bandiera.

Il più crudele e sanguinario tra i signori della guerra è Oda Nobunaga, chiamato da tutti “Il Sesto Re Demoniaco” per la sua sete di sangue. Piano piano tra gli stati in lotta comincia a farsi strada un’idea, portata avanti da alcuni dei più influenti generali: allearsi per sconfiggere una volta per tutte il re demoniaco.

I due guerrieri più valorosi, il generale Masamune Date e Sanada Yukimura, delle truppe del generale Shingen Takeda, guideranno l’assalto al castello di Nobunaga.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Direzione del doppiaggio: Gianni Gaude, Lucia Valenti

Doppiatori italiani

Andrea Beltramo – Date Masamune

Davide Albano – Sanada Yukimura

Roberto Accornero – Oda Nobunaga

Chiara Preziosi – Kasuga

Erika Laiolo – Mori Ranmaru

Gianandrea Muià – Sarutobi Sasuke

Gianni Gaude – Takeda Shingen

Luca Ghignone – Akechi Mitsuhide

Maurizio Di Girolamo – Nagamasa Asai

Paolo Carenzo – Uesugi Kenshin

Roberta Maraini – Oichi

Walter Rivetti – Katakura Kojūrō

Alberto Olivero – Hisahide Matsunaga

Alice Bertocchi – Nou Hime

Andrea Rotolo – Ieyasu Tokugawa

Chiara Francese – Matsu Maeda

Luca Sbaragli – Toshiie Maeda

Oliviero Cappellini – Narrator

Osmar Santucho – Chousokabe Motochika

Renato Novara – Maeda Keiji

SHADE – Motonari Mori

Tony Mazzara – Imagawa Yoshimoto

OPERE RELATIVE

Anime

– Sengoku Basara 2 – serie tv – sequel

– Sengoku Basara: End of Judgement – serie tv – spinoff

– Gakuen Basara: Samurai High School – serie tv – spinoff

– Sengoku Basara: The Last Party – film d’animazione

– Sengoku Basara Oav: Scontro violento nel mare interno di Seto! – special

Manga

– Sengoku Basara

– Sengoku Basara 2

– Sengoku Basara 3

Live action

– Sengoku Basara

LINK relativi all’opera

Materiale su “Sengoku Basara” presente sul sito:

Altre opere di Itsuro Kawasaki presenti sul sito:

RECENSIONI