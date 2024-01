anime – THE FOOLISH ANGEL DANCES WITH THE DEVIL – di Itsuro Kawasaki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Oroka na Tenshi wa Akuma to Odoru – (愚かな天使は悪魔と踊る)

Titolo internazionale: The Foolish Angel Dances with the Devil – Stupid Angel Dances with the Devil

Genere: serie tv – commedia, scolastico, soprannaturale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: 09 Gennaio 2024 – in corso

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Trasmissione: martedì alle 01:30 (JST)

Tratto: manga “Oroka na Tenshi wa Akuma to Odoru” di Sawayoshi Azuma.

Director: Itsuro Kawasaki

Series Composition: Itsuro Kawasaki

Character design: Yūko Yahiro

Music: Takuro Iga

Studios: Children’s Playground Entertainment

Titolo in Italia: The Foolish Angel Dances with the Devil

Anno di pubblicazione in Italia: Gennaio 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Sigle:

Opening

“Otowa” by Taiyou to Odore, Tsukiyo ni Utae

Ending

“Gift” by Kaori Ishihara

Trailer



TRAMA

Akutsu Masatora è un demone che si è infiltrato in una scuola superiore del mondo umano. Il suo obiettivo è cercare aiuto per la battaglia contro gli angeli che si svolge negli inferi.

Lily Amane è una bella ragazza, compagna di banco di Akutsu, trasferita anche lei da poco in quella classe.

“Sicuramente una ragazza bella come Lily aumenterà il morale delle truppe nella battaglia”

Peccato che quando propone di reclutarla scopre che è uno dei suoi nemici, un angelo, e verrà costretto ad aiutare Lily nei suoi piani.

DOPPIATORI

Yuma Uchida – Masatora Akutsu

Ayane Sakura – Lily Amane

