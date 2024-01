anime – VILLAINESS LEVEL 99 – di Minoru Yamaoka

4 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Akuyaku Reijou Level 99: Watashi wa Ura-Boss desu ga Maou dewa Arimasen – (悪役令嬢レベル99 ~私は裏ボスですが魔王ではありません~)

Titolo internazionale: Villainess Level 99: I May Be the Hidden Boss But I’m Not the Demon Lord

Genere: serie tv – fantasy, scolastico, isekai

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: 09 Gennaio 2024 – in corso

Rete tv giapponese: AT-X, Tokyo MX

Trasmissione: martedì alle 23:30 (JST)

Tratto: Light novel

Director: Minoru Yamaoka

Series Composition: Fumihiko Shimo

Character design: Hitomi Kaiho, Lo Ho Kim

Music: Kana Utatane

Studios: Jumondo

Titolo in Italia: Villainess Level 99: I May Be the Hidden Boss But I’m Not the Demon Lord

Anno di pubblicazione in Italia: Gennaio 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Sigle:

Opening

“LOVE or HATE?” by Mayu Maeshima

Ending

“Suki ga Rebechi” by Rina Hidaka & Fairouz Ai

TRAMA

Nel regno di Varshein, i capelli neri sono associati alla sventura. Eumiella Dolkness è la figlia di un conte, e viene odiata anche dalle servitù per colpa dei suoi scuri capelli. A 5 anni, come risvegliata da un sogno, ricorda la sua vita precedente e si rende conto di essersi reincarnata nel boss nascosto di un gioco otome.

Ora il suo obiettivo è quello di non diventare il boss finale del gioco, e di evitare di stare al centro dell’attenzione.

Sfruttando i ricordi della sua vita precedente inizia ad allenarsi con l’utilizzo della sua magia di tipo oscuro.

Purtroppo iniziata la scuola, si scopre che lei ha già raggiunto il livello 99. Obiettivo “rimanere una persona anonima” fallito.

DOPPIATORI

Fairouz Ai – Eumiella Dolkness

Azumi Waki – Alicia Ehnleit

Haruki Ishiya – William Ares

Kōhei Amasaki – Oswald Grimsarde

Rina Hidaka – Eleonora Hillrose

Taku Y-hiro – Edwin Valschein

Yūma Uchida – Patrick Ashbatten

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Akuyaku Reijou Level 99: Watashi wa Ura-Boss desu ga Maou dewa Arimasen

Manga

– Akuyaku Reijou Level 99: Watashi wa Ura-Boss desu ga Maou dewa Arimasen

