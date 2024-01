anime – A SIGN OF AFFECTION – di Yuta Murano

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Night Ninja.

SCHEDA

Titolo originale: Yubisaki to Renren – (ゆびさきと恋々)

Titolo internazionale: A Sign of Affection

Genere: serie tv – sentimentale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: 06 Gennaio 2024 – in corso

Rete tv giapponese: Tokyo MX

Trasmissione: sabato alle 22:30 (JST)

Tratto: manga “A Sign of Affection” di Morishita Suu.

Director: Yuta Murano

Series Composition: Yoko Yonaiyama

Script: Yoko Yonaiyama

Character design: Kasumi Sakai

Music: Yukari Hashimoto

Studios: Ajia-do

Titolo in Italia: A Sign of Affection

Anno di pubblicazione in Italia: Gennaio 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Sigle:

Opening

“Yuki no Ne” by Novelbright

Ending

“snowspring” by ChoQMay

Trailer



TRAMA

Yuki Itose è sordo muta dalla nascita, per questo riesce ad interagire con poche persone. Un giorno sul treno incontra Itsuomi Nagi, un ragazzo che ha girato il mondo. Yuki grazie a Rin Fujishiro, la sua migliore amica, riesce nuovamente ad incontrare Nagi.

“Il Mondo è grande?” “Un Sacco”

Inizia così questa commedia romantica. Una ragazza che vive nel silenzio e un ragazzo che ha girato il mondo e condivide con lei le sue avventure.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Sumire Morohoshi – Yuki Itose

Yū Miyazaki – Itsuomi Nagi

Kaede Hondo – Rin Fujishiro

Nao Tōyama – Ema Nakazono

Ryota Ohsaka – Kyoya Nagi

LINK relativi all’opera

Altre opere di Yuta Murano presenti sul sito:

Dream Festival! serie tv, anime

