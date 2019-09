manhwa – AFFECTION (Yeonmo) – di So Young Lee

A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Yeonmo – (연모)

Titolo internazionale: Affection – Love

Autrice: So Young Lee

Genere: manhwa – drammatico, sentimentale, storico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Corea del Sud: 2011 – 2014

Casa Editrice coreana: Daiwon

Rivista: Issue

Volumi: 11 (concluso)

Titolo in Italia: Affection

Anno di pubblicazione in Italia: 2014 – 2016

Casa Editrice italiana: FlashBook

edizione con sovracopertina, a 5,90 €

Volumi: 11 (concluso)

TRAMA

Corea, 15th secolo. La regina mette al mondo due gemelli, un maschio e una femmina. Il bambino muore però poco dopo la nascita, e la donna decide di far travestire la femmina, che ha chiamato Hwi, come il figlio deceduto; e far credere a tutti (re compreso) che colui che hanno davanti sia il futuro erede al trono della Corea.

Soltanto la regina madre, la sua serva fedele e la ragazza stessa sanno questo segreto, e nessun altro deve capirlo perchè se no verrebbero condannate tutte a morte. Ma le cose si complicano anni dopo quando a Hwi vengono combinate delle nozze, e lei si innamora per la prima volta di un ragazzo…

Altre opere di So Young Lee presenti sul sito:

Arcana manhwa

Check manhwa

Model manhwa

