manhwa – CIEL: THE LAST AUTUMN STORY – di Ju-Yeon Rhim

A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Ciel – (씨엘)

Titolo internazionale: Ciel: The Last Autumn Story

Autrice: Ju-Yeon Rhim

Genere: manhwa – avventura, fantasy, scolastico, sentimentale, maghette

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Corea del Sud: 2005

Casa Editrice coreana: Daiwon

Volumi: 23 (concluso)

Titolo in Italia: Ciel: The Last Autumn Story

Anno di pubblicazione in Italia: 2006 – sospeso?

Casa Editrice italiana: JPop

Volumi: 16 – interrotto? Il manga è fermo dal 2012 al sedicesimo volume

TRAMA

Ivien Magnolia è una ragazza di 15 anni, molto bella ma di umili origini, che abita in un piccolo villaggio, dove lavora come cameriera nella magione del conte Serdrake. Un giorno, nel paesino, arriva il professore della famosa scuola di magia Lowood, che capisce che Magnolia è una strega. La vita della ragazza cambia: ora i nobili per cui lavora la vogliono, chiedendo addirittura ai genitori di venderla in cambio di denaro.

Ivien allora decide di scappare, per andare proprio alla scuola di magia. Inizia così un faticoso viaggio, preludio delle grandi avventure magiche che vivrà poi nel collegio.

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Ciel” presente sul sito:

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.