manhwa – LOVE SHUTTLE – di Im Ae Ju

A cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: Love Shuttle – (애인셔틀)

Titolo internazionale: Love Shuttle

Autore: Im Ae Ju

Genere: sentimentale, omegaverse

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto (presenza di parecchie scene sessuali)

Anno di pubblicazione in Corea: 2019 – in corso

Pubblicazione in Corea: webtoon (fumetto online) pubblicato sul sito della casa editrice Lezhin, pagina ufficiale coreana (pagina visibile solo se registrati).

Capitoli: 66 (in corso) – diviso in:

Season 1: capitoli 1-36 + 5 Side Stories

Season 2: capitoli 42-61

Season 3: capitoli 5 +…

In Italia: inedito

Reperibilità in italiano: tradotto amatorialmente dal gruppo Nada Scan Yaoi.

Reperibilità in inglese: tradotto ufficialmente in inglese dalla stessa casa editrice Lezhin (pagina visibile solo se registrati).

TRAMA

Questo fumetto è un “omegaverse” ovvero ambientato in una realtà parallela alla nostra, in cui però la popolazione è divisa in Alpha, Beta e Omega. Per una spiegazione, ecco una guida in italiano (sito esterno), anche se sul web si trovano diversi articoli al riguardo.

Quando è nato Doyun è risultato essere un omega, ma ora che è adulto non lo sembra proprio. Alto, muscoloso, fa un duro lavoro fisico, ha un bel caratterino, non è mai andato in calore e non emette feromoni, e non ha mai avuto desiderio di uscire con qualcuno.

La madre e i 3 fratelli maggiori sono preoccupati, lui invece pensa di avere solo una grana in meno nella vita.

A lavoro tutti pensano sia una alfa, persino il suo collega Tae Han con cui discute spesso.

Un giorno al lavoro Tae Han racconta di aver chiesto a un ragazzo di uscire, ma questo lo ha rifiutato. A casa, Doyun ripensa alla cosa e… va in calore per la prima volta. Troppo orgoglioso per ammettere di aver preso una cotta, vorrebbe cavarsela di nascosto e da solo. Ma rimane un omega inusuale, e le cose non saranno così facili…

