manhwa – K’S SECRET – di Morak

A cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: K’s Secret – (회사원 K의 비밀)

Titolo internazionale: K’s Secret – The Unquenchable Mr. Kim

Autore: Morak

Genere: drammatico, sentimentale, soprannaturale

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto (presenza di scene sessuali e sangue)

Anno di pubblicazione in Corea: 2018 – 2020

Pubblicazione in Corea: webtoon (fumetto online) pubblicato sul sito della casa editrice Bomtoon (i primi capitoli sono gratuiti, per gli altri bisogna pagare)

Capitoli: 51 + 10 Side Story (concluso). Diviso in:

Season 1: capitoli 1-20

Season 2: capitoli 21-51

In Italia: inedito

Reperibilità in italiano: tradotto amatorialmente dal gruppo Nada Scan Yaoi.

Reperibilità in inglese: tradotto ufficialmente in inglese dalla casa editrice Tapas (primi capitoli visibili gratis, poi a pagamento)

TRAMA

Kim sembra un normale impiegato, ma nasconde un segreto: è un mezzo vampiro! Non riesce a bere il sangue umano, ma se non fa spesso l’amore con una persona (assorbendone una parte di energia) gli esce il sangue dal naso e si sente debilitato.

I suoi colleghi lo vedono come una persona tranquilla, invece lui è sempre agitato per questa sua condizione, inoltre passa da una relazione all’altra velocemente.

Kim è sempre stato attento a non avere partner in ufficio ma, per un equivoco, finisce a letto con il suo capo, e la cosa complica non poco la sua già travagliata vita… Intanto, in tv si parla di alcune vittime che sembrano essere state uccise da un vampiro.

