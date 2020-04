manhwa – BLOOD BANK – di Silb

A cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: Blood Bank – (블러드 뱅크)

Titolo internazionale: Blood Bank

Autore: Silb

Genere: drammatico, sentimentale, soprannaturale, BDSM

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto per le scene sessuali esplicite

Anno di pubblicazione in Corea: 2015

Pubblicazione in Corea: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della casa editrice Lezhin, pagina ufficiale coreana. I primi capitoli sono visibili gratuitamente (ma solo se si è registrati e si è maggiorenni).

Capitoli: 61 (concluso)

Titolo in Italia: Blood Bank

Anno di pubblicazione in Italia: 2019

Casa Editrice italiana: JPop

edizione interamente a colori, a 9,90 €

Traduzione: F. Salvan

Volumi: 3 (concluso)

L’edizione italiana è la prima cartacea al mondo

TRAMA

In un mondo futuro, i vampiri sono al vertice della società, mentre gli esseri umani sono una casta poco importante, tenuta a bada grazie ai “feromoni della paura” che i vampiri emanano. La moneta corrente è il sangue, custodito nelle “Blood Bank” (banche del sangue).

In una di queste banche lavora One, un essere umano taciturno e poco interessato agli altri.

Ma un giorno nel suo posto di lavoro arriva Shell, un bellissimo vampiro, erede di una importante famiglia. L’uomo nota One, e si interessa subito a lui.

Questo perchè Shell scopre subito il grande segreto di One: al contrario delle altre persone, è immune ai feromoni. Il vampiro decide di approfittarne: stava giusto cercando qualcuno che lo dominasse…

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI