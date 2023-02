manhwa – BLOOD LINK – di Brothers Without A Tomorrow

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Blood Link – (블러드 링크)

Traduzione letterale: Legame di sangue

Titolo internazionale: Blood Link

Autore: Brothers Without A Tomorrow (pseudonimo di un duo di autrici) – a volte scritto come “Oneurman Saneun Hyeongje”

Genere: sentimentale, soprannaturale

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Corea: 2018 – 2021

Casa Editrice coreana:

Pubblicazione in Corea: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della casa editrice Bomtoon.

Capitoli: 135 capitoli (concluso)

Stagione 1: 65 capitoli (1-65)

Stagione 2: 70 capitoli (66-135)

In Italia: inedito

Reperibilità: ufficialmente tradotto in inglese da Lezhin, sul suo sito/app i primi capitoli sono gratis (previa registrazione) e poi a pagamento.

TRAMA

Lee Bin è un universitario molto popolare tra le ragazze, dato il suo bell’aspetto. Una sera va a bere con alcuni compagni, tra cui Hwa Gok che poi lo vede in disparte con una ragazza di nome Jinju, svenuta. Pensando ad una aggressione Hwa lo attacca, e nella colluttazione che ne consegue Lee finisce per morderlo… e trasformarlo.

Infatti Lee è un vampiro, che deve bere sangue per vivere. In quel momento tra i due si è forma un legame molto forte… perchè anche Hwa nasconde un segreto.

