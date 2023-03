manhua – SQ: BEGIN WITH YOUR NAME! – di Jiu Tan

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Tamen De Gushi – SQ: Begin With Your Name – (SQ从你的名字开始)

Titolo internazionale: SQ: Begin With Your Name

Autore: Jiu Tan

Genere: manhua – commedia, scolastico, sentimentale

Target: shoujo-ai (yuri)

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2014 – in corso

Pubblicazione in Cina: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato su questo sito. Dopo il successo online, la serie ha cominciato ad essere pubblicata anche in versione cartacea.

Capitoli: 222 (in corso) – ogni capitolo è di di una sola pagina

Volumi: 1 (in corso)

In Italia: inedito

Reperibilità: nessuna traduzione ufficiale, si trova tradotto solo amatorialmente in inglese. Il fumetto è in corso di pubblicazione (cartaceo) in Giappone da parte della Kadokawa.

TRAMA

L’alta studentessa Sun Jing si innamora a prima vista della graziosa Qiu Tong; ma è così timida e impacciata da non riuscire nemmeno a parlarle, nonostante gli amici la incitino a farsi avanti.

Le varie vignette raccontano sia il proseguire della storia d’amore tra le due ragazze, sia vari episodi che capitano agli altri studenti.

