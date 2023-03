manhwa – MOONLIGHT GARDEN – di Kang Unnie, MissPM

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Sophitia.

SCHEDA

Titolo originale: Moonlight Garden – (월야화원)

Titolo internazionale: Moonlight Garden

Autore: Kang Unnie, MissPM

Genere: drammatico, storico, soprannaturale

Target: yuri

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione: 2017

Pubblicazione in Cina: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della casa editrice Lezhin.

Capitoli: 98 (concluso) – diviso in:

Stagione 1: capitoli 1-47

Stagione 2: capitoli 48-98

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto ufficialmente in inglese dalla stessa Lezhin.

TRAMA

Nell’antica Corea la giovane Ma Dohwa vive nella casa di appuntamenti Moonlight Garden, famosa per intrattenere gli ospiti con accompagnatrici sensuali chiamate “fiori”, così belle da non sembrare reali. Per guadagnarsi da vivere senza essere costretta a prostituirsi Dohwa crea, e poi vende, delle pozioni e medicine di sua invenzione.

Tutto sembra andare per il meglio, finchè una notte viene scoperta da due donne a rubare gli ingredienti per i suoi infusi. Una è Lady Hyewon, potente pezzo grosso del giardino, e l’altra è una misteriosa ragazza che indossa una maschera.

