manhwa – KING’S MAKER – di Haga, Ji-Young Kang

Scheda a cura di Sophitia.

SCHEDA

Titolo originale: King’s Maker – (킹스메이커)

Titolo internazionale: King’s Maker – King’s Maker: Triple Crown

Autori: storia di Haga, disegni di Ji-Young Kang

Genere: drammatico, fantasy, sentimentale, politica, psicologico

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Corea: 2017 – in corso

Pubblicazione in Corea: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della casa editrice Lezhin.

Capitoli: 134 (in corso) – diviso in:

Stagione 1: prologo + capitoli 1-37

Stagione 2 parte 1: capitoli 1-54

Stagione 2 parte 2: capitoli 55-99

Stagione 2 parte 3: (in corso)

Nota: di questo manhwa esistono due versioni, una leggibile da tutti e una invece con scene adatte ad un pubblico adulto.

In Italia: inedito

Reperibilità: ufficialmente tradotto in inglese da Lezhin (sia versione integrale, che quella per tutti).

TRAMA

Il quarto principe del regno, Wolfgang Goldenleonard, è sempre stata una testa calda: tanto che da ragazzino è addirittura scappato dal palazzo per vivere per strada. Anni dopo torna a casa, grazie all’aiuto del giovane consigliere Shin Soohyuk.

Ma l’aiuto di Shin non è disinteressato: il ragazzo è considerato come un uomo fedelissimo del sovrano, ma ha visto con i suoi occhi come il re sia un uomo tirannico e depravato, e vuole l’aiuto del principe per scatenare una ribellione.

Questo l’incipit di una trama lunga, che racconterà diversi anni della vita dei due protagonisti.

