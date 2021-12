manhwa – WOLF IN THE HOUSE – di Park Ji-yeon

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: Wolf in the House – (울프 인더 하우스)

Titolo internazionale: Wolf in the House

Autore: Park Ji-yeon

Genere: mistero, soprannaturale, sentimentale

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Corea: 2017

Pubblicazione in Corea: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della casa editrice Lezhin.

Dopo il successo online, la serie è stata pubblicata anche in versione cartacea.

Capitoli: 74 (concluso) + vari extra

Volumi: 5 (concluso)

In Italia: inedito

Reperibilità: ufficialmente tradotto in inglese dalla Lezhin stessa.

TRAMA

Per tirarsi sù il morale dopo la fine di una lunga relazione, Minsuk decide di adottare un cane, un husky siberiano di nome Bexan.

Peccato solo che la sera l’animale si trasforma… in un uomo! Chi è questo misterioso ragazzo, che tra l’altro ha pure un caratteraccio? Sarà mica un lupo mannaro? La vita di Minsuk si complica…

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI