manhwa – SHUTLINE – di Kyou.

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

A cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: ShutLine – (셔트라인)

Titolo internazionale: ShutLine

Autore: storia e disegni di Kyou.

Genere: drammatico, sentimentale, crimine

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto per violenza e scene sessuali esplicite

Anno di pubblicazione in Corea: 2021 – in corso

Pubblicazione in Corea: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della casa editrice Lezhin.

Capitoli: 32 (in corso)

In Italia: inedito

Reperibilità in inglese: tradotto ufficialmente in inglese dalla stessa Lezhin (solo se si è registrati e maggiorenni)

Reperibilità in Italia: tradotto amatorialmente da Yaoi&Fujoshi Club SCAN.

TRAMA

Shin è un meccanico disoccupato che cerca lavoro tra le strade cittadine, puntando alle persone che hanno auto di lusso.

Un giorno vede arrivare un uomo vestito con abiti costosi, Jake, ma a bordo di una macchina che cade a pezzi. Certo di aver trovato il cliente giusto, lo approccia subito.

Aggiustato il motore, Shin gli lascia anche il numero di cellulare per altre riparazioni, sicuro che Jake sia un “pollo” da spennare.

Mai si sarebbe immaginato che Jake andasse a cercarlo la sera stessa… e di essere finito in un guaio.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI