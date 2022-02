manhwa – DANGEROUS CONVENIENCE STORE – di 945

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

A cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: Dangerous Convenience Store – (위험한 편의점)

Titolo internazionale: Dangerous Convenience Store – The Dangerous Convenience Store

Autore: storia e disegni di 945

Genere: sentimentale, crimine

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto per scene sessuali esplicite

Anno di pubblicazione in Corea: 2020 – in corso

Pubblicazione in Corea: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della casa editrice Ridibooks.

Capitoli: 58 (in corso)

Divisi in:

Stagione 1: capitoli 1 – 26 (+ 2 side story)

Stagione 2: capitoli 29 – 58 (+ 2 side story)

Stagione 3: capitoli 59 – in corso

In Italia: inedito

Reperibilità in inglese: tradotto ufficialmente in inglese Manta (solo se si è registrati e maggiorenni)

Reperibilità in Italia: tradotto amatorialmente da Yaoi&Fujoshi Club SCAN.

TRAMA

Yeo Eui Joon è un universitario che lavora in un minimarket decisamente pericoloso, dato che è frequentato da teppisti e delinquenti aggressivi. E’ lì solo da un mese ma vorrebbe già andarsene, sennonché ha un disperato bisogno di soldi, e la paga è superiore a quella di altri convenience store.

Una sera entra nel negozio un gangster dall’aria spaventosa ma dai modi sorprendentemente gentili, Ahjussi (Bum Geon Woo), e dall’aspetto bello e sensuale. A Joon fa un po’ paura, ma allo stesso tempo se ne sente attratto; anche se in quel momento è innamorato di un suo compagno di studi.

Ma una notte i due si incrociano durante un brutto momento per Joon, e…

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI