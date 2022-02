manhwa – RED CANDY – di Hanse

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

A cura di Sophitia.

SCHEDA

Titolo originale: Red Candy – (레드 캔디)

Titolo internazionale: Red Candy – Candy Trap

Autore: storia e disegni di Hanse

Genere: sentimentale, mistero

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto per violenza e scene sessuali esplicite

Anno di pubblicazione in Corea: 2020 – in corso

Pubblicazione in Corea: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della casa editrice Bomtoon.

Capitoli: 78 (in corso)

Divisi in:

Stagione 1: capitoli 1 – 28

Stagione 2: capitoli 29 – 62

Stagione 3: capitoli 63 – in corso

In Italia: inedito

Reperibilità in inglese: tradotto ufficialmente in inglese Tapas (solo se si è registrati e maggiorenni)

Reperibilità in Italia: tradotto amatorialmente da Yaoi&Fujoshi Club SCAN.

TRAMA

Shihyeon è un agente segreto privato con il nome in codice “Red Candy”, soprannome dovuto al fatto che durante le sue missioni non si fa problemi a sporcarsi le mani di sangue.

Per l’ultimo incarico deve rientrare in Corea del Sud, sua terra natale, dopo anni di assenza. Il suo obiettivo è avvicinarsi al professore Hajun, che i rapporti dell’agenzia dipingono come una persona “promiscua”, e infatti Shihyeon pensa di sedurlo.

Ma le cose non sono proprio così, e inoltre la missione si complica ulteriormente… Affrontare un amore può essere più difficile che fronteggiare una pistola!

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI