manhwa – GUNG: PALACE LOVE STORY – di Park So Hee

Titolo originale: Goong – Gung – (궁)

Titolo internazionale: Gung – Princess Hours

Autrice: Park So Hee

Genere: sentimentale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Corea: 2002

Casa Editrice coreana: Seoul Cultural

Volumi: 28 (concluso)

Titolo in Italia: Gung: Palace Love Story

Anno di pubblicazione in Italia: 2006

Casa Editrice italiana: Flashbook Edizioni

edizione con sovracopertina, a 5,90 €

Traduzione: Nicola Fraschini

Volumi: 28 (concluso)

TRAMA

In una Corea del Sud alternativa, ai giorni nostri esiste ancora una famiglia reale e un re.

Chae Gyoung Shin è una ragazza di 17 anni, allegra ma non particolarmente brillante negli studi, che frequenta la stessa scuola del bellissimo quanto altezzoso principe reale, Shin Lee. I due nemmeno si frequentano, ma il destino unisce le loro vite.

Infatti Chae viene scelta come sposa del principe, per via di una vecchia promessa dei rispettivi nonni. Ma la ragazza aveva fatto fino ad allora una vita del tutto normale, e improvvisamente si vede catapultata in una realtà rigida, con una suocera antipatica. Senza contare che il principe Shin non le piace, e il sentimento è contraccambiato da lui, che ama un’altra ragazza. Ma Shin le fa una proposta: se lei lo sposerà, una volta raggiunta l’età per poterlo fare, le restituirà la libertà con il divorzio.

OPERE relative

Live Action

– Goong – telefilm (drama)

