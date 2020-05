manhwa – SAD LOVE STORY – di Ji-Sang Shin, Geo

A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Sad Love Story – (슬픈연가)

Traduzione letterale: Triste storia d’amore

Titolo internazionale: Sad Love Story

Autrici: Ji-Sang Shin e Geo

Genere: drammatico, musica, sentimentale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Corea: 2005

Casa Editrice coreana: Daiwon

Volumi: 5 (concluso)

Titolo in Italia: Sad Love Story

Anno di pubblicazione in Italia: 2007

Casa Editrice italiana: FlashBook

edizione con sovracopertina, a 5,90 €

Volumi: 5 (concluso)

TRAMA

Anni ’80. In una cittadina coreana, dove si trova una grande base militare americana, vive Jun Young, che ha una vita difficile dato che viene maltrattato dai coetanei per via della madre che lavora come prostituta, proprio in un club per i soldati. La sua unica gioia è suonare la chitarra, e infatti sogna un futuro come musicista.

Un giorno arriva a casa sua Hae In, una ragazzina cieca, che d’ora in poi vivrà lì; e finalmente Jun Young trova una compagnia nella sua solitudine. Ma la loro storia d’amore avrà momenti molto malinconici.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI