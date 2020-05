manhwa – BOARDING HOUSE IN WONDERLAND – di Sung-Hyun Ha

A cura di Lexa e M.

SCHEDA

Titolo originale: Boarding House in Wonderland – (이상한 나라의 하숙집)

Titolo internazionale: Boarding House in Wonderland

Autrice: Sung-Hyun Ha

Genere: commedia, sentimentale, soprannaturale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Corea: 2006

Casa Editrice coreana: Daiwon

Volumi: 7 (concluso)

Titolo in Italia: Boarding House in Wonderland

Anno di pubblicazione in Italia: 2014

Casa Editrice italiana: FlashBook

edizione con sovracopertina, a 5,90 euro

Traduzione: Ilmia Calistri

Volumi: 7 (concluso)

TRAMA

Kang Yeorhan è un giovane studente che ha tutto dalla vita: bello, ricco di famiglia, sicuro di sé, pieno di ragazze adoranti e amici. Ma un giorno improvvisamente tutto cambia! A causa della bancarotta con relativa fuga del padre, Yeorhan si trova nei guai, e viene “acquistato” da una famosa veggente, Chunja.

La donna fa un inusuale patto: se lui riuscirà a far innamorare di sè la figlia, lei pagherà tutti i suoi debiti! Per Yeorhan sembra un lavoro facile, almeno in apparenza…

