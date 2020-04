manhwa – ANNARASUMANARA – di Il-Kwon Ha

A cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: Annarasumanara – (안나라수마나라)

Titolo internazionale: Annarasumanara

Autrice: Il-Kwon Ha

Genere: drammatico, mistero, psicologico, sentimentale, soprannaturale

Target: josei

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Corea: 2010

Pubblicazione in Corea: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della casa editrice Naver, pagina ufficiale coreana. I primi capitoli sono visibili gratuitamente.

Dopo il successo online, la serie ha cominciato ad essere pubblicata anche in versione cartacea.

Capitoli: 27 (concluso)

Volumi: 3 (concluso)

In Italia: inedito

Reperibilità: ufficialmente tradotto in inglese dalla Webtoon, sul suo sito/app il fumetto è leggibile gratis in varie lingue, tra cui l’italiano.

TRAMA

Yun Ai da bambina sognava ingenuamente di diventare una maga ma, ora che è grande, non potrebbe essere più lontana dal suo sogno.

Ha dei problemi economici e famigliari: i genitori l’hanno abbandonata, deve lavorare per mantenere lei e la sorella minore, e nel frattempo deve studiare sodo per finire il liceo; e perciò nella sua dura quotidianità non c’è spazio per la fantasia.

Un giorno, nella sua scuola, sente la storia che in un luna park abbandonato abiterebbe un mago. Quando Yun si reca lì per caso, in effetti conosce una sorta di “stregone”, ma la sua particolare magia è diversa da come ci si aspetta, ma ti può cambiare la vita.

Il fumetto ha uno stile grafico molto particolare, sia per quanto riguarda il disegno che per l’uso del bianco/nero e colori.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI