manhwa – SURVIVAL STORY of a Sword King in a Fantasy World – di Kwon Sun Kyu

Titolo originale: Survival Story of a Sword King in a Fantasy World – (이계검왕생존기)

Titolo internazionale: Survival Story of a Sword King in a Fantasy World – The Survival Record of the Sword King in Another World

Autore: Kwon Sun Kyu

Genere: avventura, azione, commedia, fantasy

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Corea:

Casa Editrice giapponese:

Pubblicazione in Corea: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della casa editrice Kakao, pagina ufficiale coreana. I primi capitoli sono visibili gratuitamente, per gli altri bisogna pagare.

Capitoli: 37 (in corso)

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in inglese da Leviatan Scans.

Ryu Han-Bin è un giovane soldato che viene, misteriosamente, risucchiato in un mondo fantasy che assomiglia molto ad un videogioco. E’ solo, ma contornato di mostri. Unico aiuto una “linea guida”, che gli fa apparire delle istruzioni sotto forma di finestre con cui può interagire.

L’intelligenza artificiale lo avverte che appena arriverà al livello 6 potrà uscire di lì… ma qualcosa va storto. Il povero Ryu scopre che ogni volta che sconfigge abbastanza mostri per arrivare al salto, succede un errore e viene resettato al livello 1; anche se gli rimangano lo stesso le abilità imparate e muscoli sempre più pompati.

Dopo giorni e giorni di solitudine, viene finalmente trasportato via da lì… ma si ritrova in un altro paese fantasy sconosciuto, dove però finalmente c’è anche dell’altra gente. Per gli avventurieri del luogo lui è un mediocre spadaccino di livello 5, ma in realtà Ryu è potentissimo e quasi imbattibile!

