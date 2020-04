manhwa – LA SCELTA DI PANDORA (Pandora’s Choice) – di Yudori

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Pandora’s Choice – (판도라의 선택)

Titolo internazionale: Pandora’s Choice

Autrice: Yudori

Genere: drammatico, storico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Pubblicazione in Corea: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della casa editrice Lezhin, pagina ufficiale coreana. I primi capitoli sono visibili gratuitamente, per gli altri bisogna pagare.

Capitoli: 37 capitoli (concluso)

Titolo in Italia: La scelta di Pandora

Anno di pubblicazione in Italia: 2019

Casa Editrice italiana: JPop

edizione di lusso interamente a colori, cartonata, 15×21, copertina rigida, a 20,00 €

Volumi: 2 (concluso)

TRAMA

Usa, nell’Ottocento. Pandora Blais è la giovanissima figlia di un borghese di nome Chris, ma la sua vita non è facile. Lei assomiglia alla madre defunta, che era asiatica e non aveva una buona fama; come gli ricordano continuamente le vecchie zie. Inoltre il padre è un uomo depresso che beve molto, che ha con la figlia un rapporto conflittuale.

Pandora ha reagito alle difficoltà sviluppando un carattere indomito e scontroso, che non l’aiuta di certo a fare amicizia con gli altri bambini.

Il fumetto copre la sua crescita. Pandora da bambina diventerà una giovane donna, ribelle verso la buona società di cui fa parte, e dovrà prendere delle importanti decisioni sul suo futuro.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI