manhwa – CHONG MOK: La leggenda degli spiriti celesti (Era of Death) – di Sung-Gyu Le, Young-Bin Kim

SCHEDA

Titolo originale: Era of Death – (풍장의 시대)

Titolo internazionale: Era of Death – Age of Death

Autore: disegni di Sung-Gyu Le, storia di Young-Bin Kim

Genere: avventura, soprannaturale, storico

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Corea: 2004

Casa Editrice coreana: Daiwon C.I.

Volumi: 9 (concluso)

Titolo in Italia: Chong Mok – La leggenda degli spiriti celesti

Anno di pubblicazione in Italia: 2007

Casa Editrice italiana: Planet Manga

Volumi: 8 (concluso) – l’ultimo volume è doppio

TRAMA

Fine Ottocento in Corea, in un periodo di grandi cambiamenti sociali. Il giovane Chong Mok si ammala e, durante la degenza, scopre di poter vedere i fantasmi e di parlarci. Fortunatamente potrà contare sul suo nuovo amico Han, e su quattro spiriti divini che hanno il compito di proteggerlo: Drago, Tigre, Capra e Bufalo.

