manhua – LA BELLA DEL TEMPIO DEGLI SPIRITI – di Chongrui Nie

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo originale: The Beauty in the Haunted Temple – (古刹魅影)

Titolo internazionale: The Beauty in the Haunted Temple

Autore: Chongrui Nie

Genere: manhua – fantastico, horror, sentimentale, soprannaturale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione: 2007

Casa Editrice cinese: Xiao Pan

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: La bella del tempio degli spiriti

Anno di pubblicazione in Italia: 2007

Casa Editrice italiana: 001 Edizioni

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

La furia di una tempesta spinge un pittore girovago a rifugiarsi in tempio abbandonato, dove avrà modo di conoscere creature tanto fantastiche quanto misteriose…

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI