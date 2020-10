manhwa – BL MOTEL – di Uhrin

A cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: BL Motel – (BL모텔)

Titolo internazionale: BL Motel

Autrice: Uhrin

Genere: sentimentale

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto (scene sessuali esplicite)

Anno di pubblicazione in Corea: 2018 – in corso

Pubblicazione in Corea: webtoon (fumetto online interamente a colori) pubblicato sul sito della Lezhin, pagina ufficiale coreana (non visibile se non si è registrati e maggiorenni)

Capitoli: 102 (in corso) – diviso in più stagioni:

Season 1: – 49 capitoli (concluso) 1-49

Season 2: – 53 capitoli (in corso) 50- … (in corso)

In Italia: tradotto in modo amatoriale dal gruppo Yaoi&Fujoshi Club Scan.

Reperibilità: ufficialmente tradotto in inglese dalla stessa Lezhin, pagina ufficiale.

TRAMA

I genitori di Jinwon lo costringono ad accettare la gestione di un vecchio hotel: il “Ballantine Motel”. Inizialmente poco entusiasta, il ragazzo si rimbocca poi le maniche, e decide di rinnovarlo anche nel nome, nel più corto “BL Motel”.

Peccato che non sappia che “bl” sia il diminutivo di “boy’s love”, e infatti nel vicinato pensano da subito che si tratti di un posto che accoglie coppie gay.

Jinwon vede così arrivare notte dopo notte solo coppie formate dallo stesso sesso, e non ne capisce il motivo! Ma gli affari sono affari, il motel ha successo, e ha presto bisogno di un nuovo dipendente.

Arriva così Byul, che come tutti ha frainteso la situazione e, pensando che anche a Jinwon interessino gli uomini, se ne innamora quasi subito…

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI