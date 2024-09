manga – UN MONDO SENZA UMANI – di Neko Iwatobi

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Ningen no Inai Kuni – (人間のいない国)

Titolo internazionale: The Country Without Humans – A Country Without Humans – Lonely World

Autore: Neko Iwatobi

Genere: avventura, drammatico, fantascienza

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2019 – 2023

Casa Editrice giapponese: Futabasha

Rivista: Gekkan Action

Volumi: 5 (concluso)

Titolo in Italia: Un mondo senza umani

Anno di pubblicazione in Italia: 2022 – in corso

Casa Editrice italiana: Goen

edizione con sovracopertina a 6,50 €

Traduzione: Teresa Gallicchio

Volumi: 3 (in corso)

TRAMA

In una cupa città in decadenza, Shii è l’unica umana rimasta. Mentre scappa dai misteriosi “Testa a Triangolo” si imbatte in uno dei tanti golem, Bulb, che girano per le strade. Basta solo un comando, dato per paura…

“Proteggimi”

e il legame tra i due diventa indissolubile.

Ma per quale motivo questo è un mondo senza umani? E perchè in così tanti cercano di catturare Shii?

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI