manga – LA CRONACA DEGLI INSETTI UMANI (Ningen Konchuuki) – di Osamu Tezuka

SCHEDA

Titolo originale: Ningen Konchuuki – (人間昆虫記)

Titolo internazionale: The Book of Human Insects

Autore: Osamu Tezuka

Genere: drammatico, mistero, psicologico, tragedia

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 1974

Casa Editrice giapponese: Akita Shoten

Rivista: Play Comic

Volumi: 2 (concluso) – la storia ha avuto varie riedizioni nel corso degli anni

Titolo in Italia: La cronaca degli insetti umani

Anno di pubblicazione in Italia: 2013

Casa Editrice italiana: 001 Edizioni (collana Hikari)

edizione di lusso e grande (368 pagine), a 18,00 €

Traduzione: Francesco Nicodemo

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

“Penso che il mondo degli insetti sia una caricatura della società umana”

Toshiko Tomura (il cui vero nome è Kageri Usuba) è una talentuosa scrittrice che con il suo primo romanzo, “La cronaca degli insetti umani” ha vinto un prestigioso premio. Ma era diventata già famosa come attrice teatrale e designer, e non si è ancora fermata… Sembra avere la dote meravigliosa di riuscire in tutto quello che fà.

Ma è solo apparenza: Tomura è in realtà una mantide che succhia il talento degli altri, seduce le persone intelligenti che incontra, per poi copiarli e rubargli tutte le idee; in una sorta di metamorfosi continua. Non si cura di lasciare dietro di sé persone disperate, che distrugge. Fin dove è pronta a spingersi Tomura?

