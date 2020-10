manga – LA PRINCIPESSA SPLENDENTE (Kaguyahime) – di Reiko Shimizu

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Kaguyahime – (輝夜姫)

Significato: il titolo originale fa riferimento alla famosa favola della principessa Kaguya (già visto in altri manga e anime) che potete leggere in questa pagina.

Titolo internazionale: Kaguya-hime: The Moon Princess

Autrice: Reiko Shimizu

Genere: avventura, drammatico, fantascienza, horror, mistero, psicologico, sentimentale, soprannaturale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1993 – 2004

Casa Editrice giapponese: Hakusensha

Rivista: LaLa

Volumi: 27 (concluso) – ristampato poi in 14 volumi

Titolo in Italia: La Principessa Splendente

Anno di pubblicazione in Italia: 2003 – 2010

Casa Editrice italiana: Planet Manga

i primissimi volumi erano più piccoli dell’edizione giapponese, poi il formato è diventato con tempo più grande

Volumi: 28 (concluso)

TRAMA

Akira Okada è una quindicenne che da piccola è stata abbandonata in un campo di bambù, ed è stata poi adottata da una pittrice, che però la sfrutta. A cambiare la sua malinconica vita ci pensano due misteriosi ragazzi, Yui e Midori, che la rapiscono, con l’intenzione di portarla con loro nella lontana isola di Kabuchijima.

Questo perchè loro tre sono nati lì, e cresciuti in uno strano orfanotrofio dove si venera la Kaguya, la principessa lunare della leggenda. Ma dietro questa adorazione si nasconde un rito sanguinario… Questo solo l’inizio di una lunga saga, che avrà risvolti sia soprannaturali, che fantascientifici.

