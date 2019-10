manga – LA PRINCIPESSA ZAFFIRO: FUTAGO NO KISHI – di Osamu Tezuka

A cura di M.

Titolo originale: Futago no Kishi – (双子の騎士)

Titolo internazionale: Ribbon Knight – The Twin Knights

Autore: Osamu Tezuka

Genere: shoujo, avventura, azione, fiaba, fantasy, sentimentale

Rating: consigliato a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone: 1958

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Shoujo Club

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: annunciato da poco dalla casa editrice JPop

TRAMA

Dopo il finale de “La Principessa Zaffiro” la protagonista si è sposata con il principe Franz, e i due loro regni si sono uniti in uno solo. Dal loro amore sono nati due gemelli, un maschio di nome Daisy e una femmina chiamata Violetta.

Ma due duchi gelosi, che mirano al trono, riescono a rapire Daisy proprio il giorno del suo primo compleanno; così i due genitori reali decidono di far passare Violetta per il fratello.

Il tempo passa, e di Daisy nessuna traccia. Ma un giorno arrivano nella capitale un Principe Nero e un Principe Bianco… ed è l’inizio di una nuova avventura!

OPERE RELATIVE

Manga relativi

– La Principessa Zaffiro – prequel

– Sapphire: Ribbon no Kishi – remake, uscito nel 2008

Anime

– La Principessa Zaffiro – serie tv

Materiale su "La Principessa Zaffiro" presente sul sito:

Altre opere di Osamu Tezuka presenti sul sito:

