manga – BLACK JACK – di Osamu Tezuka

A cura di M.

SCHEDA

Titolo originale: Black Jack – (ブラック・ジャック)

Titolo internazionale: Black Jack

Autore: Osamu Tezuka

Genere: drammatico, psicologico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1973 – 1983

Casa Editrice giapponese: Akita Shoten

Rivista: Shuukan Shounen Champion

Volumi: 25 (concluso) – successivamente è stato ristampato in vari formati

Titolo in Italia: Black Jack

Edizioni in Italia:

– pubblicato per la prima volta dalla Comic Art nel 1997 in 3 volumi, che presentavano una selezione di storie (concluso)

– nel 2001 esce un volume unico, chiamato “Black Jack – sette storie” per la Dynamic, con appunto una selezione di capitoli (concluso)

– nel 2002 la Hazard Edizioni pubblica la storia in versione integrale, in 25 volumi (concluso), a 9,81 €

– annunciato dalla JPop in una nuova edizione (in uscita a fine 2020)

TRAMA

Black Jack è un misterioso medico: nessuno sa da dove venga, quale sia il suo vero nome, e se ha davvero una licenza per fare il chirurgo. Ha in faccia delle spaventose cicatrici, e veste sempre di nero. Eppure è un genio, in grado di curare quasi tutte malattie; ma lavora solo se viene lautamente pagato.

Ha perciò la fama di essere una persona dalla dubbia moralità, eppure Black Jack segue un personale codice morale. Con lui la sua giovane assistente Pinoko, che nasconde un segreto.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Manga

– Young Black Jack – prequel

Anime

– Black Jack (2004) – serie tv

– Black Jack 21 – serie tv

– Young Black Jack – serie tv

– Black Jack – Dieci indagini nel buio – oav

– Black Jack – La sindrome di Moira – film d’animazione

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Osamu Tezuka presenti sul sito:

RECENSIONI