manga – AGRIPPA – di Tooru Uchimizu

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Agrippa – (アグリッパ)

Titolo internazionale: Agrippa

Autore: Tooru Uchimizu

Genere: avventura, azione, storico

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2010 – 2013

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Jump SQ.19

Volumi: 4 (concluso)

Titolo in Italia: Agrippa

Anno di pubblicazione in Italia: 2012 – 2015

Casa Editrice italiana: Jpop

edizione con sovracopertina, a 5,90 €

Volumi: 4 (concluso)

TRAMA

52 A.C. Giulio Cesare, generale dei Romani, è riuscito dopo lunghe guerre a conquistare la Gallia, anche grazie al fatto che quella terra è divisa tra piccole popolazioni, a volte in forte contrasto già tra loro.

Vercingetorige, re degli Arveni, decide di alzare la testa contro Roma, unendo i Galli in unico esercito per iniziare una ribellione; anche se sa che non sarà facile convincere i vari capi a collaborare tra loro, inoltre lo stesso Vercingetorige ha anche deelle questioni personali da sistemare.

P.S. il titolo del manga si rifà a Marco Vipsanio Agrippa, braccio destro di Cesare.

