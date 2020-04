manga – MAO – di Rumiko Takahashi

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Mao – (マオ)

Titolo internazionale: Mao

Autrice: Rumiko Takahashi

Genere: avventura, azione, horror, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2019 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Shuukan Shounen Sunday

Volumi: 4 (in corso)

Titolo in Italia: Mao

Casa Editrice italiana: annunciato dalla casa editrice Star Comics

TRAMA

Anni prima Nanoka Kiba e i suoi genitori sono stati coinvolti in una sorta di esplosione, un incidente in cui solo lei è sopravvissuta. Ai giorni nostri, Nanoka vive con il nonno ed ha una vita normale; ma decide di tornare sul luogo dell’incidente, ovvero una strada di negozi oramai abbandonati.

Mentre si trova lì, misteriosamente viene risucchiata indietro nel tempo, nel periodo Taisho (1912 – 1926). Al suo arrivo viene subito attaccata da una sorta di violento demone a forma di mantide, e viene salvata solo dall’arrivo di Mao, un esorcista (onmyōji).

Dopo il combattimento Nanoka riesce a tornare a casa… Ma qualcosa è cambiato in lei. Scopre di avere improvvisamente doti atletiche incredibili, un’alta capacità di guarigione, e che il suo sangue non è più lo stesso di prima. Cosa è successo?

