manga – SUNSET LIGHT (Yuugure Light) – di Maki Usami

A cura di Marichan

SCHEDA

SCHEDA

Titolo originale: Yuugure Light – (夕暮れライト)

Titolo internazionale: Welcome to the Twilight – Evening Twilight

Autrice: Maki Usami

Genere: scolastico, sentimentale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2014

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Betsucomi

Volumi: 5 (concluso)

Titolo in Italia: Sunset Light

Casa Editrice italiana: annunciato dalla casa editrice Star Comics

TRAMA

Chinami Andou è una ragazzina che vive da sola con il padre, quando lui le propone di trasferirsi in un altro palazzo, dove abita anche la donna con cui sta assieme, che però lei non ha mai incontrato.

Arrivati nella nuova casa, Chinami conosce tre coetanei che vivono lì: una ragazza di nome Kazune, e due ragazzi di nome Kanata e Yuudai. Uno di loro è proprio figlio della donna che potrebbe diventare la sua nuova madre…

I quattro diventano poi molto amici, dato che frequentano anche la stessa scuola, ma arriverà anche l’amore.

